Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко намагалася зустрітися в Донецьку з Захарченком – журналіст

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 15:22

Депутат Надія Савченко намагалася проникнути на окуповану територію Донецької області для зустрічі з ватажком бойовиків Олександром Захарченко.

Про це повідомив на своїй сторінці у facebook журналіст, колишній донеччанин Олексій Мацука.

За його інформацією, Савченко намагалася потрапити у Донецьк кілька тижнів тому "стежками" ("по тропам")  через Красногорівку.

Зараз нардеп перебуває в Лондоні на форумі "Жінки світу".

В коментарі УП прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко відмовилася підтверджувати або спростовувати цю інформацію.

"Я не знаю про що говорить ця людина (Олексій Мацука – УП). Вся її діяльність розписана на "Фейсбуці", якщо хтось щось собі там думає, хай співставляє хоча  би дати з тим, що відбувалося. Вона була в ПАРЄ, вона була в Європі", - заявила Проторченко.

На уточнююче запитання, чи таким чином вона спростовує інформацію, Проторченко додала: "І я нічого не спростовую і нічого не підтверджую. Я не знаю цю людину, і те, що вона написала. Я не можу коментувати те, про що я не знаю і вперше від вас чую". 

Як відомо, Савченко заявляла, що вважає необхідними прямі переговори з ватажками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

В інтерв'ю "Українській правді" Савченко розповідала, що, насамперед, прагне зустрітися з Захарченком і Плотницьким з метою обміну полоненими і навіть для цього сама готова здатися у полон.

"Якщо є довіра, то ми будемо обмінюватися людьми (...) Я просто хочу, щоб у них прокинулась сміливість. Я хочу, щоб вони дійшли до того, що вони щось можуть, а не тільки бути маріонетками. І якби мені зараз сказали: "Надя, ти знову йдеш до нас в полон, але ми віддаємо всіх твоїх", я би вже була там. І я хочу, щоб вони зробили це так само", –  сказала Савченко.

Мар'яна П'єцух, УП

Теми: Савченко Надія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
Усі новини...
Реклама: