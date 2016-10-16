Суддя Царевич перед звільненням позичила 400 тисяч і купила машину за півмільйона

Колишня суддя Печерського райсуду м.Києва Оксана Царевич перед звільненням з посади позичила 400 тис. гривень та придбала авто вартістю 432 тис. грн.

Дані про це містяться у декларації судді, оприлюднені на сайті НАЗК.

Згідно з опублікованими даними, доходи Царевич у 2016 році склали 141 тис. 338 грн і є заробітною платою, яка отримана за основним місцем роботи. За даними декларації судді за 2015 рік, Царевич заробила 176 тис. 989 гривень.

За даними декларації, 1 вересня 2016 року Царевич позичила 400 тис. грн. у громадянина України Радомира Короля 400 тис. грн., 23 вересня - стала власницею авто КІА RIO 2016 року випуску вартістю 432 тис. грн.

Також суддя задекларувала квартиру у Дніпровському районі Києва площею 63,34 кв.м., у права на яку вступила у листопаді 2012 року.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook адвокат активістів Автомайдану Роман Маселко, позику, яку Царевич вказала у своїй декларації, вона взяла у людини, яка "сама (або його повний тезка) за минулий рік не заробив ні копійки і не має ні квартири, ні машини, ні депозитів і живе з мамою".

Дані декларації людини на прізвище Король оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку і торгівлі України, він є директором ДП "Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості".

Як відомо, Царевич була однією із суддів, які виносили свідомо неправомірні рішення щодо активістів Автомадана на базі сфальсифікованих даішниками протоколів. Справа стосувалася поїздки понад 1,5 тисяч людей у Межигір'я наприкінці грудня 2013 року. Раніше прокуратура Києва допитала Царевич за підозрою у винесенні свідомо неправомірних рішень щодо активістів Автомайдана.