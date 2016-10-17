Поляки вибачилися за плюндрування українських могил у Верхраті

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 05:06

Польські громадські організації засуджують знищення надгробку мешканцям Верхрати, у тому числі й воякам УПА, які загинули в часи ІІ світової війни і після її закінчення від рук німецьких солдатів та радянських комуністів.

Відповідну заяву опублікував у facebook голова Фонду Міжнародної Солідарності (Варшава), екс-міністр іноземних справ Польщі Кшиштоф Становський.

"Схиляючись над могилами у Верхраті та Монастирі, просимо про вибачення і закликаємо: немає нашої згоди на нищення могил, цвинтарів, пам’ятників! Знаємо, що вони є частиною важкого минулого. У Польщі є увіковічнення з часів окупації, повстань, шведського потопу, двох світових воєн. А польською традицією є повага до померлих! Нехай спочивають у мирі", - йдеться у заяві.

Вони також звернулися до своїх громадян із закликом відкинути мову ненависті, засудити знищення надгробків, агресивні написи на стінах і напади на людей.

Як відомо, член праворадикальної націоналістичної організації "Табір великої Польщі" Давид Гудзець розмістив у YouTube відео, на якому видно, як невідомі валять пам'ятник воїнам УПА. У підписі до відео сказано, що цього разу "чіхочемні" зруйнували пам’ятник у Верхраті.

Цей же користувач розмістив у YouTube низку відео з Донбасу. У заяві також зазначено, що ця особа зараз воює на стороні проросійських сепаратистів на Донбасі.

Теми: Польща історія
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Коментарі — 1
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IP: 107.77.76.---Юрій Сидоряк17.10.2016 05:33
Якщо поляки зрозуміли плюндрування українських могил,то повинні і зрозуміти,що плюндрування на державному рівні національних героїв з УПА,це також негоже !
Краще розібратися з Волинською трагедією до кінця і визначити,хто(?) в цих подіях брав участь з подачі совєтських політиків і партизанських утворень в цих місцях! Якщо виясниться,що то колаборанти а ля Тарас Бульба-Савур,що мали розбіжності з Бандерою і бандерівцями галицьких теренів,то стане ясно,що перемішувати національну боротьбу з бандитизмом Негоже!
Все рівно Час розкриє таємниці в боротьбі УПА та тих хто примкнув до цієї боротьби за незалежність і свободу! Час все рівно все розкриє. Слава борцям за Незалежність України !
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