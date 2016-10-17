Поляки вибачилися за плюндрування українських могил у Верхраті

Польські громадські організації засуджують знищення надгробку мешканцям Верхрати, у тому числі й воякам УПА, які загинули в часи ІІ світової війни і після її закінчення від рук німецьких солдатів та радянських комуністів.

Відповідну заяву опублікував у facebook голова Фонду Міжнародної Солідарності (Варшава), екс-міністр іноземних справ Польщі Кшиштоф Становський.

"Схиляючись над могилами у Верхраті та Монастирі, просимо про вибачення і закликаємо: немає нашої згоди на нищення могил, цвинтарів, пам’ятників! Знаємо, що вони є частиною важкого минулого. У Польщі є увіковічнення з часів окупації, повстань, шведського потопу, двох світових воєн. А польською традицією є повага до померлих! Нехай спочивають у мирі", - йдеться у заяві.

Вони також звернулися до своїх громадян із закликом відкинути мову ненависті, засудити знищення надгробків, агресивні написи на стінах і напади на людей.

Як відомо, член праворадикальної націоналістичної організації "Табір великої Польщі" Давид Гудзець розмістив у YouTube відео, на якому видно, як невідомі валять пам'ятник воїнам УПА. У підписі до відео сказано, що цього разу "чіхочемні" зруйнували пам’ятник у Верхраті.

Цей же користувач розмістив у YouTube низку відео з Донбасу. У заяві також зазначено, що ця особа зараз воює на стороні проросійських сепаратистів на Донбасі.