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Поляки извинились за осквернение украинских могил в Верхрата

Понедельник, 17 октября 2016, 05:06
Поляки извинились за осквернение украинских могил в Верхрата

Польские общественные организации осуждают уничтожение надгробии жителям Верхрата, в том числе и воинам УПА, которые погибли во время Второй мировой войны и после ее окончания от рук немецких солдат и советских коммунистов.

Соответствующее заявление опубликовал в facebook председатель Фонда Международной Солидарности (Варшава), экс-министр иностранных дел Польши Кшиштоф Становский.

"Склоняясь над могилами в Верхрате и Монастыре, просим о прощении и призываем: нет нашего согласия на уничтожения могил, кладбищ, памятников! Знаем, что они являются частью тяжелого прошлого. В Польше есть увековечения со времен оккупации, восстаний, шведского потопа, двух мировых войн. А польской традицией является уважение к умершим! Пусть покоятся в мире", - говорится в заявлении.

Они также обратились к своим гражданам с призывом отбросить язык ненависти, осудить уничтожение надгробий, агрессивные надписи на стенах и нападения на людей.

Как известно, член праворадикальной националистической организации "Лагерь большой Польши" Давид Гудзец разместил в YouTube видео, на котором видно, как неизвестные валят памятник воинам УПА. В подписи к видео говорится, что на этот раз "чихочемни" разрушили памятник в Верхрате.

Этот же пользователь разместил в YouTube ряд видео из Донбасса. В заявлении также отмечается, что этот человек сейчас воюет на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе.

Темы: Польшаистория
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