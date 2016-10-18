Учасникам АТО дозволили раніше йти на пенсію

3001 перегляд
0
Вівторок, 18 жовтня 2016, 17:22

Верховна Рада дозволила учасникам АТО раніше виходити на пенсію.

За прийняття відповідного закону проголосували 237 народних депутатів.

Мова йде про закон 3252, який вніс зміни до деяких законів щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників проведення антитерористичної операції.

Таким чином, Рада розширила перелік тих, хто має право на достроковий вихід на пенсію учасниками АТО.

Раніше у вівторок, 18 жовтня, Верховна Рада запровадила пенсії дружинам (чоловікам) загиблих в АТО військових, які зайняті доглядом за дітьми до 8 років і проходять військову службу.

Також у вівторок Рада підтримала вето президента і відхилила закон, що дозволяв контрактникам розривати безстрокові контракти.

Крім того, Рада прийняла за основу введення штрафів за п'янство в армії.

Тетяна Кусок, УП

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Українська сторона підняла питання контролю за Дебальцевим - Оліфер 18 жовтня 2016, 16:55
Пєсков заявив, що підтримка "Мотороли" – не офіційна політика Кремля 18 жовтня 2016, 13:05
За добу в зоні АТО 3 бійців отримали поранення, 4 – контузію 18 жовтня 2016, 12:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Здоров'я Клиха погіршується, він відмовився від адвоката
Фінкомітет рекомендував Порошенкові ініціювати звільнення Гонтаревої
У НАБУ пояснили, що гальмує екстрадицію Онищенка
До списку санкцій потрапили "КамАЗ" та офшори
Усі новини
Від творців

Як українці створюють стильні будиночки на колесах

ВІЛьні люди

Як дешевші ліки можуть зупинити епідемію