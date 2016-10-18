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Учасникам АТО дозволили раніше йти на пенсію

Вівторок, 18 жовтня 2016, 17:22
Учасникам АТО дозволили раніше йти на пенсію

Верховна Рада дозволила учасникам АТО раніше виходити на пенсію.

За прийняття відповідного закону проголосували 237 народних депутатів.

Мова йде про закон 3252, який вніс зміни до деяких законів щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників проведення антитерористичної операції.

Таким чином, Рада розширила перелік тих, хто має право на достроковий вихід на пенсію учасниками АТО.

Раніше у вівторок, 18 жовтня, Верховна Рада запровадила пенсії дружинам (чоловікам) загиблих в АТО військових, які зайняті доглядом за дітьми до 8 років і проходять військову службу.

Також у вівторок Рада підтримала вето президента і відхилила закон, що дозволяв контрактникам розривати безстрокові контракти.

Крім того, Рада прийняла за основу введення штрафів за п'янство в армії.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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