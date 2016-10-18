Меркель: не варто чекати дива від зустрічі "нормандської четвірки"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не сподівається на прорив у справі стабілізації ситуації на сході України після саміту "нормандської четвірки" в Берліні.

Про це вона заявила у вівторок, передає DW.

"З усією визначеністю можна сказати, що дива від завтрашньої зустрічі очікувати не варто. Але говорити необхідно завжди, навіть при істотних розбіжностях в думках", - сказала вона.

Меркель зазначила, що мова на переговорах з президентом Росії буде йти не тільки про конфлікт на Україні, а й про кризу в Сирії.

У зв'язку з цим вона піддала критиці позицію Росії в сирійському питанні.

Як відомо, 19 жовтня у Берліні відбудеться зустріч глав держав у "Нормандському форматі".

При цьому президент Петро Порошенко заявляє, що Україна не буде виконувати політичну частину Мінських домовленостей, поки не буде виконано безпековий пакет.

У вівторок у Норвегії він заявив: "Все залежить від Росії. Я не можу зрозуміти, як можна проводити незалежні вибори, якщо на Донбасі зараз є російські війська".