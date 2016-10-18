Меркель: не стоит ждать чуда от встречи "нормандской четверки"

Канцлер Германии Ангела Меркель не надеется на прорыв в деле стабилизации ситуации на востоке Украины после саммита "нормандской четверки" в Берлине.

Об этом она заявила во вторник, передает DW.

"Со всей определенностью можно сказать, что чуда от завтрашней встречи ожидать не стоит. Но говорить необходимо всегда, даже при существенных различиях во мнениях", - сказала она.

Меркель отметила, что речь на переговорах с президентом России будет идти не только о конфликте на Украине, но и о кризисе в Сирии.

В связи с этим она подвергла критике позицию России в сирийском вопросе.

Как известно, 19 октября в Берлине состоится встреча глав государств в "нормандской формате".

При этом президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских договоренностей, пока не будет выполнено по безопасности пакет.

Во вторник в Норвегии он заявил: "Все зависит от России. Я не могу понять, как можно проводить независимые выборы, если на Донбассе сейчас российские войска".