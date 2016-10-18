Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель: не варто чекати дива від зустрічі "нормандської четвірки"

Вівторок, 18 жовтня 2016, 19:31

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не сподівається на прорив у справі стабілізації ситуації на сході України після саміту "нормандської четвірки" в Берліні.

Про це вона заявила у вівторок, передає DW.

"З усією визначеністю можна сказати, що дива від завтрашньої зустрічі очікувати не варто. Але говорити необхідно завжди, навіть при істотних розбіжностях в думках", - сказала вона.

Меркель зазначила, що мова на переговорах з президентом Росії буде йти не тільки про конфлікт на Україні, а й про кризу в Сирії.

У зв'язку з цим вона піддала критиці позицію Росії в сирійському питанні.

Як відомо, 19 жовтня у Берліні відбудеться зустріч глав держав у "Нормандському форматі".

При цьому президент Петро Порошенко заявляє, що Україна не буде виконувати політичну частину Мінських домовленостей, поки не буде виконано безпековий пакет.

У вівторок у Норвегії він заявив: "Все залежить від Росії. Я не можу зрозуміти, як можна проводити незалежні вибори, якщо на Донбасі зараз є російські війська".

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельПутінПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
Усі новини...
Реклама: