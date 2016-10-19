Учасникам АТО замість квартир даватимуть кошти на їх купівлю

Кабінет міністрів вирішив надавати учасникам АТО, що мають право на отримання житла, кошти на його самостійне придбання.

Відповідне рішення було прийнято у середу, 19 жовтня, на засіданні Кабінету міністрів.

"Замість того, щоб будувати житло, людям треба дати гроші, і люди собі придбають житло", - зазначив прем’єр Володимир Гройсман.

Уряд виділить субвенції у розмірі 300 млн гривень між регіонами для реалізації цього рішення.

Як зазначив міністр оборони Степан Полторак, це виключить корупційну складову.

На думку урядовців, таким чином, люди самі зможуть вибрати собі необхідне житло, місце проживання та докласти у разі можливості власні кошти, аби придбати краще житло.

Як відомо, у грудні 2015 року вибухнув гучний скандал, коли корпорація "Укрбуд", яка отримала від Київради право будувати житловий комплекс в Києві під гарантії передачі 100% квартир бійцям АТО і працівникам МВС, виставила всі квартири на продаж.

Тетяна Кусок, УП