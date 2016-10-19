Кабмін дозволив українцям платити за комуналку в розстрочку

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Середа, 19 жовтня 2016, 14:18

Кабінет міністрів ввів можливість громадянам, які не отримують житлові субсидії, платити за житлово-комунальних послуги в розстрочку.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, для цього споживач повинен написати заяву.

Тоді споживач може отримати розстрочку і в місяць звернення повинен сплатити 50% рахунку, а іншу частину необхідно буде оплатити рівномірно протягом квітня-вересня наступного року, до початку наступного опалювального сезону.

Ця можливість буде введена для тих громадян, які не отримують субсидії.

Як відомо, у вівторок прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів має намір запропонувати громадянам, які не охоплені програмою житлових субсидій, скористатися 12-місячної розстрочкою для оплати житлово-комунальних послуг.

Теми: тарифи гроші ЖКГ
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Коментарі — 3
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IP: 93.170.145.---Станіслав Біленко19.10.2016 14:53
Щиро дякуємо, владна банда їб.натів
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IP: 193.138.135.---Slavtenotto19.10.2016 14:48
Ми вас таки пограбуємо, сказав міністр. Але ви можете платити в розстрочку...
Уряд і надалі не робить жодних реформ в газузі економіки. Зубожіння масове, економіка ніяка.
Де люди візьмуть гроші потім, якщо вони не можуть платити вже зараз?
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IP: 193.238.96.---Богдан Соколовський19.10.2016 14:36
А що вже там. давайте кредити на хліб
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