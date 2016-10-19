Кабмін дозволив українцям платити за комуналку в розстрочку

Кабінет міністрів ввів можливість громадянам, які не отримують житлові субсидії, платити за житлово-комунальних послуги в розстрочку.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, для цього споживач повинен написати заяву.

Тоді споживач може отримати розстрочку і в місяць звернення повинен сплатити 50% рахунку, а іншу частину необхідно буде оплатити рівномірно протягом квітня-вересня наступного року, до початку наступного опалювального сезону.

Ця можливість буде введена для тих громадян, які не отримують субсидії.

Як відомо, у вівторок прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів має намір запропонувати громадянам, які не охоплені програмою житлових субсидій, скористатися 12-місячної розстрочкою для оплати житлово-комунальних послуг.