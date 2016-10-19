Кабмин разрешил украинцам платить за коммуналку в рассрочку

Кабинет министров ввел возможность гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальных услуги в рассрочку.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, для этого потребитель должен написать заявление.

Тогда потребитель может получить рассрочку и в месяц обращения должен оплатить 50% счета, а другую часть необходимо будет оплатить равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.

Эта возможность будет введена для тех граждан, которые не получают субсидии.

Как известно, во вторник премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров намерен предложить гражданам, которые не охвачены программой жилищных субсидий, воспользоваться 12-месячной рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг.