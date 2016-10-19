Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин разрешил украинцам платить за коммуналку в рассрочку

Среда, 19 октября 2016, 14:18

Кабинет министров ввел возможность гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальных услуги в рассрочку.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, для этого потребитель должен написать заявление.

Тогда потребитель может получить рассрочку и в месяц обращения должен оплатить 50% счета, а другую часть необходимо будет оплатить равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона.

Эта возможность будет введена для тех граждан, которые не получают субсидии.

Как известно, во вторник премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров намерен предложить гражданам, которые не охвачены программой жилищных субсидий, воспользоваться 12-месячной рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

"Украинская правда" в Threads

Темы: тарифыденьгиЖКХ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
тарифы
Зеленский о повышении тарифов на воду: Позорное и непрофессиональное решение
НКРЭКУ повысила тарифы на воду для 33 водоканалов и "Укрзалиныце" – в среднем на 32%
НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса почти вдвое
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: