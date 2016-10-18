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Кабмін запропонує українцям платити за комуналку в розстрочку

Вівторок, 18 жовтня 2016, 14:46

Кабінет міністрів має намір запропонувати громадянам, які не охоплені програмою житлових субсидій, скористатися 12-місячної розстрочкою для оплати житлово-комунальних послуг.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками профспілок у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми провели обговорення з депутатами парламенту – членами коаліції і вирішили наступне: ми введемо 12-місячну розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг для тих, хто не бажає отримувати субсидії", – сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, такою можливістю зможуть скористатися як ті, хто не має права на субсидію, так і ті, хто субсидію оформляти не бажає.

"У нас є два механізми, які можна використовувати: з одного боку, це субсидія – адресна допомога, безповоротна і, з іншого боку, якщо такий варіант неприйнятний з тих чи інших причин – будь ласка, споживаємо сьогодні і платимо 12 місяців. Це буде означати , що навантаження на місячний бюджет сім'ї місячний буде менше", – пояснив прем'єр.

Він підкреслив, що варіант повернення до прямих дотацій "Нафтогазу", теплокомуненерго та інших постачальників неприйнятний, а уряд буде дотримуватися більш ефективної політики адресних дотацій.

"Переконаний, що все буде спокійно. На бюджетах сімей це (підвищені тарифи) не позначиться", – заявив Гройсман.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЖКГКабінет міністрівсубсидії
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