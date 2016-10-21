ЄС звинуватив РФ у спробі завадити розслідуванню катастрофи MH17

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 06:11

Євросоюз звинуватив Росію в спробах порушити хід розслідування катастрофи малайзійського лайнера рейса МН17 над Донбасом і закликав своїх членів сприяти розслідуванню.

Про це заявив голова Євроради Дональд Туск в ніч на п'ятницю на прес-конференції за підсумками першого дня саміту ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Росія продовжує підривну діяльність - від порушень повітряного простору ЄС, кампаній з дезінформації і кібератак, втручання в політичні процеси в ЄС і країн за його межами, застосування гібридних на Балканах до втручання в хід розслідування катастрофи літака рейсу МН-17", - сказав Туск.

Він також зазначив: "Лідери (28 країн ЄС) висловили повну підтримку зусиль уряду Нідерландів в розслідуванні, що триває".

"Всі країни, які мають можливість допомогти розслідуванню і судовому переслідуванню винних, повинні зробити це", - підкреслив він.

Туск особливо відзначив історію з розслідуванням цієї авіакатастрофи серед прикладів "спроб Росії послабити ЄС".

Як повідомлялося, 21 жовтня Європарламент розгляне проект резолюції щодо протидії пропаганді з боку Росії.

Як приклади інформаційної війни, яку Росія веде проти Заходу, в документі наводяться, зокрема, російська кібератака на Естонію, кампанії з дезінформації після загибелі літака польського президента під Смоленськом і після краху рейсу MH17 на Донбасі, а також після анексії Криму Росією і у зв'язку з міграційною кризою в Європі.

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Теми: ЄС MH17 Росія пропаганда
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