"Єврооптимісти": вибори на Донбасі до деокупації неможливі

Міжфракційне об'єднання депутатів Ради "Єврооптимісти" вважає, що проведення виборів на Донбасі до припинення російської окупації неможливе.

Про це йдеться у повідомленні об'єднання на Facebook.

"Вони (вибори) не можуть бути визнані світом так само, як не міг бути визнаний "референдум" в Криму, "вибори в Госдуму" на окупованих територіях", – заявили депутати.

"Ми наполягаємо, що необхідною передумовою демократичних і законних виборів в ОРДіЛО є залишення підконтрольними Росії збройними формуваннями цієї території і відновлення повного контролю української держави над нею", – додали "Єврооптимісти".

Депутати підкреслили, що політична частина Мінських домовленостей сформульована так, що є рецептом для подолання нібито існуючого громадянського конфлікту на Сході України, в той час як увесь світ визнав той факт, що райони Донбасу і Крим, було захоплено Росією.

"А отже, як ми переконані, Мінські угоди радше можуть спровокувати громадянський конфлікт, аніж припинити агресію Росії", – сказано у повідомленні.

Депутати вважають неприйнятним збереження російської військової техніки та озброєння на окупованих територіях і наполягають на повному виведенні усіх російських військових, техніки та озброєння.

"Ми наголошуємо на неприпустимості розділення питань Донбасу і Криму, повна деокупація Росією усіх територій України, звільнення усіх заручників та військовополонених та компенсація нею завданих збитків мусить стати головним предметом міжнародної дискусії. Ми наполягаємо на тому, що пов’язування питань внутрішнього політичного та правового устрою України з питаннями деокупації піддає сумніву факт агресії РФ, а отже, є неприпустимим", – додали депутати.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Після переговорів Меркель заявила, що Україна має отримати контроль над своїм кордоном з Росією лише після виборів на Донбасі.

Українська правда