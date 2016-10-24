МВС: У дружини "Мотороли" крадений український паспорт
Дружина проросійського бойовика Арсена Павлова ("Мотороли") має підроблений паспорт громадянина України.
Про це на сторінці в Facebook повідомив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
"Нами встановлено, що бланк паспорту із зазначеною серією та номером значиться викраденим за часів окупації Слов'янська незаконними збройними формуваннями", - написав він.
"Так, 6 травня 2014 року у Слов'янському відділі ГУДМС України в Донецькій області четверо озброєних членів НЗФ "ДНР" під загрозою застосування зброї примусили начальника відділу видати чисті бланки паспортів в кількості 160 штук. Ось один із вкрадених бланків і "знайшовся", в якому намалювали те, що захотіли", - написав Аброськін.
Як відомо, увечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.
Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.
У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.
Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".
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