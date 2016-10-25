Телевежа на Карачуні може запрацювати в середині листопада

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 13:45

Відновлена телевежа на горі Карачун біля Краматорська може запрацювати з 16 листопада – до Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди" "Недосяжні висоти. Як на Донбасі відновлюють українське мовлення".

Зараз вежу висотою 180 м повністю змонтовано – залишається прикріпити передавачі та фідери.

Як пояснив журналістам головний інженер Краматорського Радіотелевізійного передавального центру (РТПЦ) Сергій Ільєнко, найбільш реальним терміном для початку роботи вежі є середина листопада.

"Для себе ми хочемо зробити свято на день українського радіо, щоб було включення. Це найбільш реальний термін. Якщо раніше, то навряд чи", – заявив Ільєнко.

Директор Донецької філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) Микола Гайдук заявив УП: "Згідно з нормами, така вежа встановлюється за сім місяців, ми змогли зробити за три".

За словами Гайдука, завадило оперативній роботі недостатнє фінансування будівництва, яке КРРТ здійснювало з власних ресурсів. Концерну довелося тричі проводити конкурс на визначення генпідрядника для монтажу вежі, бо за суму в 1,5 мільйона гривень, яку визначила державна експертиза, братися за цю роботу ніхто не хотів.

Оскільки висота Краматорської телевежі у 180 метрів не дозволить покрити українським мовленням усю територію Донецької області, яка підконтрольна Києву, планують побудувати телевежі у Покровську та в Луганській області.

 

"Ми з кінця минулого року подавали в Мінфін запити на виділення коштів – і нам тричі приходили відмови. За неофіційною інформацією, яку я чула на різних круглих столах, на вежу в Покровську скидаються місцеві ради Донецької області", – заявила УП колишній заступник міністра інформполітики Тетяна Попова.

Як відомо, терміни здачі Краматорської вежі постійно переносили. Ще восени 2015 року в Міністерстві інформаційної політики анонсували її повне відновлення навесні 2016 року.

У квітні радник міністра інформполітики, нардеп Олександр Бригинець повідомив, що телевежу встановлять до річниці визволення Краматорська – на початку липня 2016 року. Але 5 липня президент Петро Порошенко дав максимум 2 місяці на завершення робіт.

12 жовтня міністр інформаційної політики Юрій Стець проанонсував відриття вежі до 14 жовтня.

Мар’яна П’єцух, УП

Теми: Донбас телебачення пропаганда Краматорськ
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