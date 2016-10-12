Мінінформ обіцяє вишку на Карачуні до кінця тижня

Нову телевізійну вишку на горі Карачун мають відкрити до кінця поточного тижня.

Про це заявив у середу міністр інформполітики Юрій Стець.

"Зараз не вдаючись к подробиці, коли відбудеться така поїздка у зв'язку з безпекою вищого керівництва держави, яке буде туди їхати, до кінця тижня ми плануємо відкрити цю вежу", - сказав Стець.

За його словами, якщо вишка не буде відкрита вчасно, люди, які мали її зробити, понесуть покарання.

"Строки були порушені, аналіз вже відбувався. Про наслідки людей, які цим займалися (неякісною роботою – ред..) ви дізнаєтеся протягом максимум наступного тижня. Про наслідки це в тому числі і звільнення", - зазначив Стець.

На запитання УП, чи буде звільнено керівництво концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Стець заявив: "Не гоже мені було називати конкретні прізвища, тому що, нагадаю, рішення Кабміну вступає в силу після оприлюднення на офіційному сайті. Строки зведення цієї башні були порушені, це правда".

Як відомо, раніше в міністерстві інформполітики заявляли, що телевежа на горі Карачун біля Слов'янська Донецької області має запрацювати вже до кінця вересня.

Роман Кравець, УП