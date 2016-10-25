Циганков каже, що СБУ відмовилася повертати йому телефон

Служба безпеки України відмовилася повернути телефон адвокату депутата "Волі народу" Олександра Онищенка Андрію Циганкову.

Про це він сказав "Українським Новинам".

"Мені відмовилися повернути телефон. Є лист, на підставі якого отримано відмову", - сказав він.

З його слів, таким чином, СБУ хоче заволодіти предметом адвокатської таємниці у відношенні як мінімум двох його клієнтів.

Він зазначив, що його виклик у СБУ пов'язаний з консультуванням і адвокатською допомогою Онищенку.

Телефон зараз опечатаний, визнаний речовим доказом і залучений до матеріалів кримінального провадження.

Він вважає, що, вилучивши телефон, порушили його права як адвоката.

26 жовтня суд повинен розглянути клопотання СБУ про накладення арешту на телефон.

Циганков сподівається виграти цей суд.

Як відомо, за результатами допиту Циганкова СБУ отримала фактичні дані, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, що розслідується за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 110-2 (фінансування сепаратизму) Кримінального кодексу.

5 липня у справі нардепа Онищенка у двох офісах його адвокатів, зокрема і Циганкова, та за адресами проживання кількох адвокатів НАБУ проводило слідчі дії.

Згідно з інформацією НАБУ, адвокати Циганков, Копусь та Маковський "здійснювали реєстрацію фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та супроводжували їх незаконну діяльність, спрямовану на конвертацію в готівку коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

Сам Циганков висловив припущення, що кримінальне переслідування адвоката (Циганкова – ред) може посприяти наданню Онищенку політичного притулку в Європі і НАБУ це робить свідомо.

Також Циганков заявив, що планує подати позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації.

Пізніше НАБУ оприлюднило документи, які свідчать про причетність офісу адвоката Андрія Циганкова до діяльності фіктивних підприємств у газовій схемі нардепа Олександра Онищенка.