СБУ допитувала адвоката Онищенка у справі про сепаратизм

В СБУ визнали, що затримували адвоката Онищенка Андрія Циганкова і допитували у рамках розслідування фінансування тероризму.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Дійсно, вранці 24 жовтня 2016 року, один із захисників громадянина України Онищенка був затриманий і доставлений слідчими СБ України для проведення за його участі процесуальних дій" - йдеться у повідомленні.

За результатами допиту вищевказаної особи були отриманні фактичні дані, які мають доказове значення у кримінальному проваджені, що розслідується за ознаками правопорушення, передбаченого ст.110-2 Кримінального кодексу України (фінансування сепаратизму). Отриманим матеріалам надається правова оцінка.

Раніше адвоката депутата Олександра Онищенка – Андрія Циганкова було затримано в аеропорту Бориспіль. Після допиту адвоката відпустили.

Як відомо, 5 липня у справі нардепа Онищенка у двох офісах його адвокатів, зокрема і Циганкова, та за адресами проживання кількох адвокатів НАБУ проводило слідчі дії.

Згідно з інформацією НАБУ, адвокати Циганков, Копусь та Маковський "здійснювали реєстрацію фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та супроводжували їх незаконну діяльність, спрямовану на конвертацію в готівку коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

Сам Циганков висловив припущення, що кримінальне переслідування адвоката (Циганкова – ред) може посприяти наданню Онищенку політичного притулку в Європі і НАБУ це робить свідомо.

Також Циганков заявив, що планує подати позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації.

Пізніше НАБУ оприлюднило документи, які свідчать про причетність офісу адвоката Андрія Циганкова до діяльності фіктивних підприємств у газовій схемі нардепа Олександра Онищенка.

Напередодні тієї заяви Циганков залишив межі України.