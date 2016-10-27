Авіаудар у сирійській провінції Ідліб влучив у школу, загинули діти

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Четвер, 27 жовтня 2016, 03:09

В результаті авіаудару сирійських або російських літаків по школі в провінції Ідліб загинуло щонайменше 22 дітей і 6 учителів.

Про це заявило агенство ЮНІСЕФ, повідомляє AFP.

"Це трагедія. Це обурливо. І якщо це було навмисно, це військовий злочин", сказав директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.

У Сирійській обсерваторії з прав людини повідомили, що "військові літаки - Росії або Сирії здійснили шість ударів" в селі Хасс, в тому числі по шкільному комплексу, убивши 11 школярів.

Постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін назвав жахливим повідомлення про удар по школі в сирійському Ідлібі.

"Це жахливо, жахливо, я сподіваюся, що ми не причетні", - сказав Чуркін.

"Це легко для мене сказати "ні", але я відповідальна людина. Мені потрібно побачити, що скаже на це наш міністр оборони", - додав він.

Як повідомлялося, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, постпред РФ Чуркін зажадав від генерального секретаря організації з гуманітарних питань Стівена О'Брайена надати докази продовження авіаударів в Алеппо.

За даними експертів, жертвами авіаударів Росії в Сирії за перший рік участі РФ у війні стали 3600 мирних жителів.

Теми: Сирія Росія діти
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