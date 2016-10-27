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Авиаудар в сирийской провинции Идлиб попал в школу, погибли дети

Четверг, 27 октября 2016, 03:09

В результате авиаудара сирийских или российских самолетов по школе в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 22 детей и 6 учителей.

Об этом заявило агентство ЮНИСЕФ, сообщает AFP.

"Это трагедия. Это возмутительно. И если это было намеренно, это военное преступление ", сказал директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк.

В Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что "военные самолеты - России или Сирии совершили шесть ударов" в селе Хасс, в том числе по школьному комплексу, убив 11 школьников.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал ужасным сообщение об ударе по школе в сирийском Идлибе.

"Это ужасно, ужасно, я надеюсь, что мы не причастны", - сказал Чуркин.

"Это легко для меня сказать "нет", но я ответственный человек. Мне нужно увидеть, что скажет по этому поводу наш министр обороны", - добавил он.

Как сообщалось, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постпред РФ Чуркин потребовал от генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена предоставить доказательства продолжения авиаударов в Алеппо.

По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcиядети
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