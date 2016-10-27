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Чуркін в ООН зажадав доказів бомбардувань Алеппо

Четвер, 27 жовтня 2016, 02:35

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, постпред РФ Чуркін зажадав від генерального секретаря організації з гуманітарних питань Стівена О'Брайена надати докази продовження авіаударів в Алеппо.

Про це повідомляє ТАСС.

Чуркін заявив, що минулого тижня "в якості відгуку на заклик ООН і жесту доброї волі було прийнято рішення повністю припинити польоти авіації ВКС (Росії) і ВПС Сирії в районі Алеппо з 10 ранку за місцевим часом 18 жовтня".

"Літаки не наближалися до міста на відстань менше 10 км. Цей мораторій на польоти триває восьмий день. Пан О'Брайен, ви про нього не згадали ні слова", - запевняє постпред РФ.

За його словами, заступник генсека побудував свій виступ так, як ніби бомбардування "не припинялися ні на один день". "Якщо у вас відомості є, що якісь ракетно-бомбові удари наносилися, будь ласка, приведіть ці відомості.

Як відомо, Росія оголошувала "гуманітарну паузу" нібито з метою дати час цивільним і повстанцям покинути місто. У той же час сирійські повстанці відмовилися покинути місто, заявивши, що терористів серед них немає, а зброю вони не складуть, поки не впаде режим.

Авіаудари і бої в Алеппо поновилися на третій день після припинення вогню.

На екстреному засіданні Ради безпеки ООН на початку жовтня РФ заблокувала резолюцію Франції про введення режиму припинення вогню в сирійському Алеппо.

Держсекретар США Джон Керрі заявив, що дії Сирії і РФ, які наносять авіаудари по сирійцям, вимагають розслідування як військові злочини.

За даними експертів, жертвами авіаударів Росії в Сирії за перший рік участі РФ у війні стали 3600 мирних жителів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНСиріяРосія
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