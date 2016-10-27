Росія передала Нідерландам свої дані про катастрофу MH17

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Четвер, 27 жовтня 2016, 03:46

Росія передала Нідерландам свої дані про катастрофу малайзійського Boeing на Донбасі.

Про це повідомив міністр юстиції Ард ван дер Стер, пише Dutch News.

Міністр додав, що голландський прокурор розгляне отримані дані і вирішить, чи будуть вони корисні для розслідування і чи містять вони "обіцяні радіолокаційні дані".

Раніше уряд Нідерландів повідомив, що розглядає кілька варіантів притягнення до відповідальності винуватців катастрофи Боїнга МН17.

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, яка сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Теми: MH17 Росія
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