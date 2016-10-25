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Нідерланди опрацьовують два варіанти суду по MH17

Вівторок, 25 жовтня 2016, 03:07
Нідерланди опрацьовують два варіанти суду по MH17

Уряд Нідерландів розглядає кілька варіантів притягнення до відповідальності винуватців катастрофи Боїнга МН17.

Про це в листі парламенту написав міністр юстиції країни Ард ван дер Стюре, повідомляє Укрінформ з посиланням на голландське видання AD.nl.

"Опрацьовується дві опції. Перша фокусується на міжнародному трибуналі. Друга передбачає проведення національного судового процесу однієї з країн, яка бере участь в міжнародній спільній слідчій групі", - пише видання.

Як наголошується, в рамках другого варіанту розглядається можливість, що Нідерланди будуть займатися цим процесом.

За оцінками голландського уряду, обидва варіанти є "складними" і мають "юридичні перепони".

У той же час, як наголошується, відправною точкою для голландського уряду є знайти можливість максимально підвищити шанси ефективного судового процесу.

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Теми: MH17ДонбасвійнакатастрофиРосія
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