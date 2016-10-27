Фейгін: візит Савченко до Москви шкодить українським політв'язням

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Четвер, 27 жовтня 2016, 05:06

Інформаційний фон, отриманий від приїзду в Росію Надії Савченко, шкодить у справах інших українських політв'язнів.

Таку думку висловив адвокат неправомірно затриманого в Москві журналіста Романа Сущенка, пише Укрінформ.

"Російський піар-супровід приїзду Надії Савченко в Москву створює ілюзію, що будь-який українець може безбоязно приїжджати в Росію, що все спокійно. Але це неправда! При цьому я розумію, що сама наївна Надія Вікторівна щиро хотіла допомогти комусь. Однак отриманий інформаційний фон шкодить у справах інших українських політв'язнів", – розповів Фейгін.

Також, на думку адвоката, через подібні дії зникає відчуття війни Росії з Україною, створюється видимість, що атмосфера напружена, але не така вже ворожа.

"У цих умовах українські громадяни з різних сфер діяльності можуть втратити обережність, приїхати в Росію. А тут будь-який з них може бути заарештований і в чому-небудь звинувачений. Людину "візьмуть", а нам додасться роботи – ще одного витягувати з російської в'язниці. З точки зору створення в РФ ілюзії безпеки такі спонтанні візити приносять тільки шкоду", - резюмував адвокат.

Як відомо, 26 жовтня народний депутат України, колишній політв'язень Надія Савченко несподівано приїхала в Москву на розгляд у Верховному суді Росії апеляційної скарги на вирок українським політв'язням Миколі Карпюку і Станіславу Клиху.

Савченко заявила, що їде в Москву підтримати українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, усвідомлюючи, що може не повернутися з Росії живою.

Теми: Савченко Росія Політв'язні
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