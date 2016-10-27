Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейгін: візит Савченко до Москви шкодить українським політв'язням

Четвер, 27 жовтня 2016, 05:06

Інформаційний фон, отриманий від приїзду в Росію Надії Савченко, шкодить у справах інших українських політв'язнів.

Таку думку висловив адвокат неправомірно затриманого в Москві журналіста Романа Сущенка, пише Укрінформ.

"Російський піар-супровід приїзду Надії Савченко в Москву створює ілюзію, що будь-який українець може безбоязно приїжджати в Росію, що все спокійно. Але це неправда! При цьому я розумію, що сама наївна Надія Вікторівна щиро хотіла допомогти комусь. Однак отриманий інформаційний фон шкодить у справах інших українських політв'язнів", – розповів Фейгін.

Також, на думку адвоката, через подібні дії зникає відчуття війни Росії з Україною, створюється видимість, що атмосфера напружена, але не така вже ворожа.

"У цих умовах українські громадяни з різних сфер діяльності можуть втратити обережність, приїхати в Росію. А тут будь-який з них може бути заарештований і в чому-небудь звинувачений. Людину "візьмуть", а нам додасться роботи – ще одного витягувати з російської в'язниці. З точки зору створення в РФ ілюзії безпеки такі спонтанні візити приносять тільки шкоду", - резюмував адвокат.

Як відомо, 26 жовтня народний депутат України, колишній політв'язень Надія Савченко несподівано приїхала в Москву на розгляд у Верховному суді Росії апеляційної скарги на вирок українським політв'язням Миколі Карпюку і Станіславу Клиху.

Савченко заявила, що їде в Москву підтримати українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, усвідомлюючи, що може не повернутися з Росії живою.

Теми: Савченко НадіяРосіяполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: