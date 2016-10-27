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Фейгин: визит Савченко в Москву вредит украинским политзаключенным

Четверг, 27 октября 2016, 05:06

Информационный фон, полученный от приезда в Россию Надежды Савченко, вредит в делах других украинских политзаключенных.

Такое мнение высказал адвокат неправомерно задержанного в Москве журналиста Романа Сущенко, пишет Укринформ.

"Российское пиар-сопровождение приезда Надежды Савченко в Москву создает иллюзию, что любой украинец может безбоязненно приезжать в Россию, что все спокойно. Но это неправда! При этом я понимаю, что сама наивная Надежда Викторовна искренне хотела помочь кому-то. Однако полученный информационный фон вредит в делах других украинских политзаключенных", - рассказал Фейгин.

Также, по мнению адвоката, из-за подобных действий исчезает ощущение войны России с Украиной, создается видимость, что атмосфера напряженная, но не такая уж враждебная.

"В этих условиях украинские граждане из разных сфер деятельности могут потерять осторожность, приехать в Россию. А здесь любой из них может быть арестован и в чем-либо обвинен. Человека "возьмут", а нам прибавится работы - еще одного вытаскивать из российской тюрьмы. С точки зрения создания в РФ иллюзии безопасности такие спонтанные визиты приносят только вред", - резюмировал адвокат.

Как известно, 26 октября народный депутат Украины, бывшая политзаключенная Надежда Савченко неожиданно приехала в Москву на рассмотрение в Верховном суде России апелляционной жалобы на приговор украинским политзаключенным Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

Савченко заявила, что едет в Москву поддержать украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, осознавая, что может не вернуться из России живой.

Темы: Савченко НадеждаРосcияполитзаключенные
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