Порошенко доручив тиснути на РФ через Клиха і Карпюка

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Четвер, 27 жовтня 2016, 09:48

Президент Петро Порошенко  доручив МЗС і іншим профільним відомствам добиватися посилення тиску на РФ заради звільнення українських політвязнів.

Так Порошенко на своїй сторінці Facebook прокоментував вирок в апеляційному суді в Росії українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху.

"Сьогодні вчергове повторився фарс у російському судилищі над громадянами України Миколою Карпюком та Станіславом Клихом. І це попри цілковиту абсурдність висунутих проти них обвинувачень та незважаючи на тяжкий стан здоров’я Станіслава, який потребує невідкладної медичної допомоги", - зазначив Порошенко.

"Абсурдність ситуації підкреслює і нещодавня відмова Москви передати Україні наших Олега Сенцова та Олександра Кольченка, нібито, через їхні російські паспорти. І це після того, як Омбудсмен РФ визнала, що і Кольченко, і Сенцов є громадянами України", - додав він.

"У зв’язку з цим доручив Міністерству закордонних справ та іншим профільним відомствам активізувати зусилля для найскорішого звільнення усіх громадян України і захисту їхніх прав, в тому числі з допомогою посилення міжнародного тиску на Росію", - додав президент.

Українська правда

Теми: Політв'язні Росія Порошенко
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IP: 193.19.240.---Conrad27.10.2016 10:36
А Кадырова на 20 лет посадить в Кремле не собираются ?
Он воевал против ВС РФ и лично убивал солдат.
Да и друзей его у которых руки по локоть в крови тоже...
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