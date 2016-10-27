Порошенко поручил давить на РФ из-за Клиха и Карпюка

Президент Петр Порошенко поручил МИД и другим профильным ведомствам добиваться усиления давления на РФ ради освобождения украинских политзаключенных.

Так Порошенко на своей странице Facebook прокомментировал приговор в апелляционном суде в России украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

"Сегодня в очередной раз повторился фарс в российском судилище над гражданами Украины Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. И это несмотря на полную абсурдность выдвинутых против них обвинений и несмотря на тяжелое состояние здоровья Станислава, который нуждается в неотложной медицинской помощи", - отметил Порошенко.

"Абсурдность ситуации подчеркивает и недавний отказ Москвы передать Украине наших Олега Сенцова и Александра Кольченко, якобы, из-за российских паспортов. И это после того, как Омбудсмен РФ признала, что и Кольченко, и Сенцов являются гражданами Украины", - добавил он.

"В связи с этим поручил Министерству иностранных дел и другим профильным ведомствам активизировать усилия для скорейшего освобождения всех граждан Украины и защиты их прав, в том числе за счет усиления международного давления на Россию", - добавил президент.

Украиснкая правда