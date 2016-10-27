У Кремлі заявили, що Путін в Криму України не стосується

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Четвер, 27 жовтня 2016, 11:21

У Кремлі не беруть до уваги протести України в зв'язку з відвідуванням президента РФ Володимира Путіна окупованого Росією Криму.

Про це сказав прес-секретар президента Дмитро Пєсков журналістам, коментуючи протест України в зв'язку з відвідуванням президента РФ Криму, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна традиційно висловлює протест, і ми традиційно ці протести не беремо до уваги", - заявив він.

"Президент відвідує ті регіони РФ, які він вважає за потрібне, це внутрішня справа Росії, і це не стосується жодної держави, включно з Україною", - сказав Пєсков.

Як відомо, Путін вдруге за осінь відвідує Крим.

У Криму він назвав учасників минулорічної блокади Криму ідіотами.

МЗС України висловив протест МЗС РФ через чергового неузгодженого з Києвом візиту Володимира Путіна до окупованого Крим.

Крим був незаконно анексований за допомогою "зелених чоловічків" - російських військових. Путін пізніше визнав, що це була спецоперація.

Теми: Росія Крим
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IP: 73.178.187.---Тарас Українець27.10.2016 12:09
«Нет в этом мире мельче, сволочне
хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей – либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы – звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
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