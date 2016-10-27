У Кремлі заявили, що Путін в Криму України не стосується
У Кремлі не беруть до уваги протести України в зв'язку з відвідуванням президента РФ Володимира Путіна окупованого Росією Криму.
Про це сказав прес-секретар президента Дмитро Пєсков журналістам, коментуючи протест України в зв'язку з відвідуванням президента РФ Криму, передає Інтерфакс-Україна.
"Україна традиційно висловлює протест, і ми традиційно ці протести не беремо до уваги", - заявив він.
"Президент відвідує ті регіони РФ, які він вважає за потрібне, це внутрішня справа Росії, і це не стосується жодної держави, включно з Україною", - сказав Пєсков.
Як відомо, Путін вдруге за осінь відвідує Крим.
У Криму він назвав учасників минулорічної блокади Криму ідіотами.
МЗС України висловив протест МЗС РФ через черговий неузгоджений з Києвом візит Володимира Путіна до окупованого Криму.
Крим був незаконно анексований за допомогою "зелених чоловічків" - російських військових. Путін пізніше визнав, що це була спецоперація.