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У Кремлі заявили, що Путін в Криму України не стосується

Четвер, 27 жовтня 2016, 11:21

У Кремлі не беруть до уваги протести України в зв'язку з відвідуванням президента РФ Володимира Путіна окупованого Росією Криму.

Про це сказав прес-секретар президента Дмитро Пєсков журналістам, коментуючи протест України в зв'язку з відвідуванням президента РФ Криму, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна традиційно висловлює протест, і ми традиційно ці протести не беремо до уваги", - заявив він.

"Президент відвідує ті регіони РФ, які він вважає за потрібне, це внутрішня справа Росії, і це не стосується жодної держави, включно з Україною", - сказав Пєсков.

Як відомо, Путін вдруге за осінь відвідує Крим.

У Криму він назвав учасників минулорічної блокади Криму ідіотами.

МЗС України висловив протест МЗС РФ через черговий неузгоджений з Києвом візит Володимира Путіна до окупованого Криму.

Крим був незаконно анексований за допомогою "зелених чоловічків" - російських військових. Путін пізніше визнав, що це була спецоперація.

Теми: РосіяКрим
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