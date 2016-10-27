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В Кремле заявили, что Путин в Крыму Украины не касается

Четверг, 27 октября 2016, 11:21

В Кремле не принимают во внимание протесты Украины в связи с посещением президента РФ Владимира Путина  оккупированного Россией Крыма.

Об этом  сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, комментируя протест Украины в связи с посещением президента РФ Крыма, передает Интерфакс-Украина.

"Украина традиционно выражает протест, и мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание", - заявил он.

"Президент посещает те регионы РФ, которые он считает нужным, это внутреннее дело России, и это не касается ни одного государства, включая Украину", - сказал Песков.

Как известно,  Путин второй раз за осень посещает Крым.

В Крыму он назвал участников прошлогодней блокады Крыма идиотами.

МИД Украины выразил протест МИД РФ из-за очередного несогласованного с Киевом визита Владимира Путина в оккупированный Крым.

Крым был незаконно аннексирован с помощью "зеленых человечков" – российских военных. Путин позже признал, что это была спецоперация.

Темы: РосcияКрым
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