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Антикоррупционное бюро занялось информацией о премии НАЗК

Четверг, 27 октября 2016, 14:56

Национальное антикоррупционное бюро проверяет информацию о том, что члены Национального агентства по предотвращению коррупции самостоятельно премировали себя в сентябре и июле.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передают Українські новини.

"Сейчас как раз занимаемся этим вопросом", - сказал он, отвечая на вопрос о проверке НАБУ указанной информации.

При этом Сытник не смог ответить, будет ли открыто уголовное производство по этому факту.

Ранее появилась информация о том, что четыре члена Национального агентства по предотвращению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премии в размере месячной зарплаты.

Согласно информации, в июле и сентябре все четыре члена НАЗК получили по 250% премии в дополнение к окладу и надбавок.

Темы: НАБУ
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