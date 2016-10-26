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ЗМІ: Члени НАЗК щомісяця преміювали себе, збільшивши виплати в 10 разів

Середа, 26 жовтня 2016, 20:58

Чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки та премію у розмірі місячної зарплати.

Як повідомляють журналісти програми "Схеми", у результаті цього замість одного стандартного окладу члени НАЗК отримували по чотири.

Згідно з інформацією, у липні та вересні поточного року всі чотири члени НАЗК отримали по 250% премії на додаток до окладу та надбавок.

"Критерії успішності роботи членів НАЗК визначали самі члени НАЗК. Вони вирішили, що треба себе преміювати. Вони вважають, що працюють досить успішно і виконують свої функції. Натомість те, що ми бачимо як антикорупційна організація зовні, НАЗК не забезпечило функціонування системи електронного декларування належним чином", – повідомила юрист Центру протидії корупції Олена Щербан.

На запитання, що послужило причиною збільшення виплати у десять разів від розміру встановленого окладу, голова НАЗК Наталія Корчак поскаржилася на несвоєчасне фінансування урядом роботи свого відомства та повідомила, що за рахунок премій, проведених через зарплату, члени НАЗК облаштовували свої робочі місця і заправляли картриджі.

"Більше того, значна частина премій іде на те, щоб якимось чином влаштувати свої робочі місця. Це зараз ми почали закупки якісь робити не зі своїх коштів, а до цього часу ми і картріджи заправляли і приносили свої комп’ютери", – повідомила Корчак.

"Фактично ми запускаємо електронне декларування без належного матеріально-технічного забезпечення. І більше того – коли ми ці кошти просили, ніхто нам їх оперативно не виділив до кінця. І питання будуть вирішувати за рахунок бюджету на наступний рік. А те, як ми робимо, які зусилля ми до цього докладаємо, це нікого не цікавить", – додала голова НАЗК.

На ранок 27 жовтня заплановане термінове засідання Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомляє прес-служба агенції, на порядку денному єдине питання – стан функціонування системи електронних декларацій.

Раніше повідомлялося про нестабільну роботу системи, у НАЗК це пояснили великою кількістю запитів.

У вересні систему електронного декларування вдалося запустити із двотижневою затримкою та з другої спроби. 31 серпня, напередодні запуску, президент України Петро Порошенко заявив, що "програма кардинально перероблена".

Після запуску НАЗК декілька разів відновлювали роботу Реєстру, а чиновникам доводилося переподавати свої декларації.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін раніше заявляв, що Нацагентство з питань запобігання корупції планує перенести терміни подачі електронних декларацій на 2 місяці.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАЗКзарплати
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