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Антикорупційне бюро зайнялося інформацією про премії НАЗК

Четвер, 27 жовтня 2016, 14:56

Національне антикорупційне бюро перевіряє інформацію про те, що члени Національного агентства із запобігання корупції самостійно преміювали себе у вересні й липні.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передають Українські новини.

"Зараз саме займаємося цим питанням", - сказав він, відповідаючи на запитання про перевірку НАБУ зазначеної інформації.

При цьому Ситник не зміг відповісти, чи буде відкрито кримінальне провадження за цим фактом.

Раніше з'явилася інформація про те, що чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки й премії в розмірі місячної зарплати.

Відповідно до інформації, у липні й вересні всі чотири члени НАЗК отримали по 250% премії на додаток до окладу й надбавок.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУ
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