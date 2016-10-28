Аваков задекларував меблі, годинники, вина та картини і шуби дружини

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в електронній декларації записав італійські меблі, велику колекцію картин, годинників, старовинних книг, винні етикетки та колекційні вина.

Таку інформацію він вніс в свою електронну декларацію, оприлюднену у п'ятницю.

Так, Аваков зазначив, що має годинник Rolex Daytona з 1992 року, Vacheron Constantin з 2003 року, Jaeger LeCoultre з 2004 року, один жіночій годинник Chanel від 2011 року, який очевидно належить дружині Авакова Інні.

Він також має антикварні годинники: камінний годинник 19 століття, Годинник камінний, ампір, з фігурними вставками і елементами з бронзи й чавуну 19 століття.

Аваков також задекларував меблі, оскільки згідно з правилами, має бути задекларовано майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Тому Аваков задекларував набір італійських меблів для робочого кабінету, 2 комплекти італійських меблів для спальні, ще один набір італійських меблів для кабінету – з синіми вставками, набір меблів для вітальні, меблі для бібліотеки, набір меблів "для малої вітальні", меблі для кухні.

Він також задекларував світильники та люстри.

Йо!

Вина не просите :)

Важна интеллектуальная собственность - продам дорого, через аукцион - всем, кроме членовпартиипростыхблюдей ;) — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 28, 2016

Він також декларував 3 шуби дружини - з норки світлого кольору, з норки темного кольору, з хутра каракуля, прикраси з діамантами.

Також Аваков задекларував колекцію зброї 19 - 20 ст. ст. - 7 одиниць, Художній набір шахів з використанням напівдорогоцінного каміння та елементів металевого і срібного художнього обрамлення 19 ст. виробництва Австрії.

У декларації він також зазначив колекцію етикеток вина Mouton-Rothchild різних років.

Крім того, Аваков має колекцію вин виробництва Франції, Італії, Німеччини, Австрії, України, Іспанії, США, Чилі у кількості 760 пляшок. Він також вказав перелік колекційних вин Chateau Mouton-Rothschild 1982 року та 1986 років, Chаteau Pеtrus 2000. У винній колекції Авакова є одна пляшка Chateau Mouton-Rotschild 1955 року.

Також Аваков має колекцію золотих монет країн Європи та Америки 18 - 21 ст.ст. - 24 монети, Колекцію мідних, бронзових, срібних і золотих монет 16-21 століть території сучасної України, а також територій Російської, Австро-Угорської, Римської імперій 2 ст. до н.е. - 20 ст. н.е. у кількості 2652, колекцію срібних і золотих монет, виданих НБУ.

В декларації також вказана велика колекція картин не лише українських, а зарубіжних художників. В тому числі вказана літографія Пабло Пікассо,а також ікони.

Він не вказав вартості задекларованих речей.

Аваков також задекларував авторське право на "Сценарій у вигляді РЮКЗАКІВ, з газетними вирізками: Печальна історія про депутата каплюнаізпартіїпростихблюдей, який разом бльовочкіним та столяровою, за російські гроші заробляв брехнею (вартість 1 млрд. рублів або 1 грн.)". Аваков натякає на скандал з рюкзаками, який розгорівся на початку 2016 року.

У документі Аваков також вказує, кому він та його дружина продали особистих цінних речей та виробів мистецтва на 1 млн 450 тисяч гривень. Покупцем виявився Амирян Ашот Рафікович, який є партером Авакових.

Готівкою Аваков має 265 тисяч гривень, 178 тисяч доларів, 118 тисяч євро і 2100 британських фунтів.

Дружина Авакова має готівкою 1,3 млн гривень, 275 тисяч доларів та 30 тисяч євро.

Крім того, Аваков задекларував активи в дорогоцінних металах в еквіваленті 200 тисяч гривень.

Аваков також задекларував ще 20 тисяч вкладених у 20 військових облігацій. Аваков має Акції у ПАТ ФК Металіст. Його дружина має акції у ПАТ Iнвестор, де вона є кінцевим бенефіціаром та ПАТ АКБ Базис, яке перебуває в стадії ліквідації.

Аваковву належить 100%:загального капіталу ТОВ Avitalia s.r.l., зареєстрованого в Італії. Крім того, в стані ліквідації перебуває ТОВ "Трастова компанія Авакова", в які йому належить 99,99%.

Дружина Авакова також є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Телекомпанія АТН" – харківський телеканал, ДП "Iнвестор Еліт Буд", ДП "Дослідний центр медіатехнологій", ПП "Органіка 2007", ДП "Iнвестор охорона сервіс",

ТОВ "Видавничий будинок Iнвестор", ДП "Iнвестор Еліт Сервіс", ТОВ "Вітер", ПП "Карст-8", ТОВ "Бедж", ТОВ "Енергетичні машини", ТОВ "Iнвестор-фонд".

Аваков також задекларував 1 млн 212 тисяч 548 гривень, які він вніс у вигляді застави за командира спецпідрозділу МВС "Слобожанщина" Андрія Янголенка.

Раніше у декларації за 2015 рік Аваков задекларував 1 млн 678 тисяч 414 гривень скукупного доходу.

Раніше Аваков жалівся на складнощі е-декларування і потролив Котвіцького за пальто.

Оксана Коваленко, УП