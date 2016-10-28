Аваков задекларував меблі, годинники, вина та картини і шуби дружини

2544 перегляди
1
П'ятниця, 28 жовтня 2016, 13:32

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в електронній декларації записав італійські меблі, велику колекцію картин, годинників, старовинних книг, винні етикетки та колекційні вина.

Таку інформацію він вніс в свою електронну декларацію, оприлюднену у п'ятницю.

Так, Аваков зазначив, що має годинник Rolex Daytona з 1992 року, Vacheron Constantin з 2003 року, Jaeger LeCoultre з 2004 року, один жіночій годинник Chanel від 2011 року, який очевидно належить дружині Авакова Інні. 

Він також має антикварні годинники: камінний годинник 19 століття, Годинник камінний, ампір, з фігурними вставками і елементами з бронзи й чавуну 19 століття.

Аваков також задекларував меблі, оскільки згідно з правилами, має бути задекларовано майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Тому Аваков задекларував набір італійських меблів для робочого кабінету, 2 комплекти італійських меблів для спальні, ще один набір італійських меблів для кабінету – з синіми вставками, набір меблів для вітальні, меблі для бібліотеки, набір меблів "для малої вітальні", меблі для кухні.

Він також задекларував світильники та люстри.

Він також декларував 3 шуби дружини -  з норки світлого кольору, з норки темного кольору, з хутра каракуля,  прикраси з діамантами.

Також Аваков задекларував колекцію зброї 19 - 20 ст. ст. - 7 одиниць, Художній набір шахів з використанням напівдорогоцінного каміння та елементів металевого і срібного художнього обрамлення 19 ст. виробництва Австрії.

У декларації він також зазначив колекцію етикеток вина Mouton-Rothchild різних років.

Крім того, Аваков має колекцію вин виробництва Франції, Італії, Німеччини, Австрії, України, Іспанії, США, Чилі у кількості 760 пляшок. Він також вказав перелік колекційних вин Chateau Mouton-Rothschild 1982 року та 1986 років, Chаteau Pеtrus 2000. У винній колекції Авакова є одна пляшка Chateau Mouton-Rotschild 1955 року. 

Також Аваков має колекцію золотих монет країн Європи та Америки 18 - 21 ст.ст. - 24 монети, Колекцію мідних, бронзових, срібних і золотих монет 16-21 століть території сучасної України, а також територій Російської, Австро-Угорської, Римської імперій 2 ст. до н.е. - 20 ст. н.е. у кількості 2652, колекцію срібних і золотих монет, виданих НБУ.

В декларації також вказана велика колекція картин не лише українських, а зарубіжних художників. В тому числі вказана літографія Пабло Пікассо,а також ікони.

Він не вказав вартості задекларованих речей.

Аваков також задекларував авторське право на "Сценарій у вигляді РЮКЗАКІВ, з газетними вирізками: Печальна історія про депутата каплюнаізпартіїпростихблюдей, який разом бльовочкіним та столяровою, за російські гроші заробляв брехнею (вартість 1 млрд. рублів або 1 грн.)". Аваков натякає на скандал з рюкзаками, який розгорівся на початку 2016 року.

 

У документі Аваков також вказує, кому він та його дружина продали особистих цінних речей та виробів мистецтва на 1 млн 450 тисяч гривень. Покупцем виявився Амирян Ашот Рафікович, який є партером Авакових.

Готівкою Аваков має 265 тисяч гривень, 178 тисяч доларів, 118 тисяч євро і 2100 британських фунтів.

Дружина Авакова має готівкою 1,3 млн гривень, 275 тисяч доларів та 30 тисяч євро.

Крім того, Аваков задекларував активи в дорогоцінних металах  в еквіваленті 200 тисяч гривень.

Аваков також задекларував ще 20 тисяч вкладених у 20 військових облігацій. Аваков має Акції у ПАТ ФК Металіст. Його дружина має акції  у ПАТ Iнвестор, де вона є кінцевим бенефіціаром та ПАТ АКБ Базис, яке перебуває в стадії ліквідації.

Аваковву належить 100%:загального капіталу ТОВ Avitalia s.r.l., зареєстрованого в Італії. Крім того, в стані ліквідації перебуває ТОВ "Трастова компанія Авакова", в які йому належить 99,99%.

Дружина Авакова також є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Телекомпанія АТН" – харківський телеканал, ДП "Iнвестор Еліт Буд", ДП "Дослідний центр медіатехнологій", ПП "Органіка 2007", ДП "Iнвестор охорона сервіс",
ТОВ "Видавничий будинок Iнвестор", ДП "Iнвестор Еліт Сервіс", ТОВ "Вітер", ПП "Карст-8", ТОВ "Бедж", ТОВ "Енергетичні машини", ТОВ "Iнвестор-фонд".

Аваков також задекларував 1 млн 212 тисяч 548 гривень, які він вніс у вигляді застави за командира спецпідрозділу МВС "Слобожанщина" Андрія Янголенка.

Раніше у декларації за 2015 рік Аваков задекларував 1 млн 678 тисяч 414 гривень скукупного доходу.

Раніше Аваков жалівся на складнощі е-декларування і потролив Котвіцького за пальто.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Аваков декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Вуха влади. Як стежать за роботою журналістів УП (ДОКУМЕНТИ) 28 жовтня 2016, 13:20
Радник Авакова розповів про "земельну корупцію" часів Януковича 27 жовтня 2016, 21:21
Прокуратура не забрала у "регіонала" 50 га, отримані за допомогою підлеглих Авакова 22 жовтня 2016, 17:14
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 212.1.126.---STU28.10.2016 13:58
Кольоровий малюнок коника, олівцем, стилізований під мозаїк - дорогая видать штукенция
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Roshen вивела в Україну 72 млн дивідендів від Липецьких активів
Першою до суду піде справа про держзраду Януковича – Луценко
Аваков задекларував меблі, годинники, вина та картини і шуби дружини
Франція та Бельгія заблокували прогрес у схваленні українського безвізу
Усі новини
Фото

Фотограф півроку знімав, як відпочиває молодь у Криму

Ціна Медалі

Історії паралімпійських чемпіонів у Ріо