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Аваков пожалівся на складнощі е-декларування і потролив Котвіцького за пальто

Четвер, 20 жовтня 2016, 05:50

Глава МВС Арсен Аваков поскаржився на складнощі із заповненням електронної декларації та "потролив" свого соратника та бізнес-партнера, нардепа Ігоря Котвіцького, який підозрюється у виведенні $40 млн. закордон

Про заповнення е-декларації Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

"Порозгадував ребуси абсолютно ідіотського інтерфейсу, кілька разів особисто переконався, як зникає чернетка і введена інформація", - пожалівся глава МВС та зазначив, що загалом витратив на заповнення деклації близько 16 годин. 

"В процесі заповнення декларації не відмовив собі у задоволенні потролити Ігоря Котвіцького за нове пальто. У відповідь отримав дружню погрозу, що він його мені подарує -  зазначить подарунок у декларації і я змушений буду заплатити податок розміром з власну зарплату", - зазначив він.

 

Згідно з рішенням Національного агентства з протидії корупції від 18 серпня 2016 №1, початком роботи системи декларування є 1 вересня 2016 року. Протягом 2 місяців - до 1 листопада - чиновники мають подати електронні декларації.

19 жовтня у НАПК заявили, що у найближчі дні затвердять і передадуть на реєстрацію в Мін'юст зміни до форми електронної декларації доходів чиновників.

На думку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, НАПК планує перенести терміни подачі електронних декларацій на 2 місяці.

Станом на 18 жовтня лише 6 народних депутатів подали електронні декларації.

НАБУ розслідує висновок депутатом від "Народного фронту" Ігорем Котвіцьким понад 40 мільйонів доларів за кордон влітку 2015 року. Суд надав НАБУ доступ до ряду рахунків і банківських документів у цій справі.

Котвіцький є соратником і бізнес-партнером глави МВС Арсена Авакова. Сам міністр стверджує, що Котвіцький вивів ці 40 мільйонів доларів за кордон законно.

Українська правда

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Теми: Аваковкорупціядекларації
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