В СБУ прокоментували інформацію про стеження за журналістами УП

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук вважає, що витік інформації про діяльність та розслідування журналістів "Української правди" міг статися не внаслідок прослуховування.

Про це він заявив в ефірі каналу 112.

Ткачук відмовився відповісти на пряме запитання, чи прослуховує СБУ журналістів УП, заявивши, що повідомляти про це заборонено законом.

Він також заявив, що матеріали про прослуховування та стеження, викладені в статті "Української правди", є сумнівними доказами і закликав "не створювати сенсації там, де її не існує".

"Ми готові розглянути будь-які документи, які має в себе "Українська правда", але те, що вони виклали на своєму сайті у статті, воно дозволяє подвійне трактування абсолютно. Наприклад, коли журналісти "Української правди" кажуть, що їхні телефони прослуховувалися, але при цьому вони кажуть про те, що здійснювали телефонні дзвінки до різних установ і організацій і відповідно стверджують, що саме завдяки незаконному чи будь-якому іншому прослуховуванню інформація стала відома широкому загалу про те, що журналісти здійснюють якесь розслідування. А чи не легше припустити просто, що насправді хтось із тих, кому вони телефонували, міг поділитися цією інформацією з друзями чи ще з кимось і таким чином інформація стала відома широкому загалу", – сказав він.

Ткачук також уникнув відповіді на запитання про те, чи пов'язана ця ситуація з вбивством журналіста "Української правди" Павла Шеремета, заявивши, що розслідуванням вбивства займається Національна поліція.

Він заявив, що іноді звучать заяви про передачу провадження в СБУ, але підстав для цього, з його слів, нема, оскільки мова йде не про теракт.

"Кваліфікувати це як теракт не можна. Це було вбивство, яке було здійснене у спосіб, який створює небезпеку для громадян, але не можна казати, що в цьому випадку мав місце саме теракт. Якихось політичних заяв, пов'язаних з цим випадком, ми поки що не бачили, крім заяв тих людей, які безпосередньо були близькими до Павла Шеремета", – сказав він.

Як відомо, в п'ятницю УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістами і роботою редакції.

"Джерела серед співробітників правоохоронних органів вказують на те, що збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента. Також, за нашими даними, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков. І стосуються вони не лише журналістів – а й політиків", – сказано у статті.

Олег Шанковський, УП