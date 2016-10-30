Лещенко показав доходи: зарплата, викладання, гонорари

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко задекларував 102 000 доларів і 50 700 євро готівки.

Як вказано в його електронній декларації за 2015 рік, заробітна плата нардепа за основним місцем роботи становила 76 345 грн, також він отримав 80 559 коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Заробітна плата за сумісництвом за викладання в Українському католицькому університеті склала 42 460 грн.

Також Лещенко отримав роялті в ТОВ "Брайт Стар Паблішінг" 6 856 грн, у ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК" – 18 956 грн.

"Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами" від ТОВ "Федорів Ком" склали 2 214 грн, від Всеукраїнської благодійної організації "Фонд Віктора Пінчука", яка діяла як оператор коштів, цільовим чином виділених Міжнародним фондом "Відродження" – 55 478 грн, від ТОВ "Книгарня Є" – 680 грн, від ГО "Центр протидії корупції" – 9 841 грн, від Колумбійського Університету – 24 060 грн, Інституту гуманітарних наук – 23 426 грн.

Згідно з декларацією, в 2015 році Лещенко володів квартирою в Києві площею 60 кв.м., 33% квартири в Києві площею 74,60 кв.м. та мав право користування кімнатою площею 24 кв.м.

Також нардеп задекларував автомобіль Volkswagen Golf 2014 року випуску, вартість якого складала 384 000 грн.

Крім того, в декларації вказані 24 інвестиційні сертифікати в ТОВ "КУА "Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн" номінальною вартістю 24 000 грн.

Як відомо, 2016 року Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.

Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

"В декларації за 2016 рік все це буде відображено", – запевнив він.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник за результатами перевірки повідомив, що в купівлі Лещенком квартири є ознаки адміністративного правопорушення, яке полягає у взятті безвідсоткої позики в керівника УП Олени Притули.

Ще одним порушенням Лещенка Ситник назвав той факт, що депутат не вніс у декларацію свою матір, яка прописана за однією адресою з ним.

При цьому, за словами Ситника, джерела походження коштів для купівлі квартири були перевірені, у них не було виявлено порушень.

Ситник заявив, що згадані адмінпорушення є компетенцією не НАБУ, а НАЗК. Також він додав, що Лещенкові загрожує лише штраф.

20 вересня НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо квартири Лещенка.

Українська правда