Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лещенко задекларировал новую квартиру

Воскресенье, 30 октября 2016, 12:20

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко задекларировал 102 000 долларов и 50 700 евро наличности.

Как указано в его электронной декларации за 2015 год, заработная плата нардепа по основному месту работы составила 76 345 грн, также он получил 80 559 средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Заработная плата по совместительству за преподавание в Украинском католическом университете составила 42 460 грн.

Также Лещенко получил роялти в ООО "Брайт Стар Паблишинг" 6 856 грн, в ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" - 18 956 грн.

"Гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам" от ООО "Федорів Ком" составили 2 214 грн, от Всеукраинской благотворительной организации "Фонд Віктора Пінчука", которая действовала как оператор средств, целевым образом выделенных Международным фондом "Відродження" – 55 478 грн, от ООО "Книгарня Є" - 680 грн, от ОО "Центр протидії корупції" - 9841 грн, от Колумбийского университета – 24 060 грн, Института гуманитарных наук - 23 426 грн.

Также нардеп задекларировал автомобиль Volkswagen Golf 2014 выпуска, стоимость которого составляла 384 000 грн.

Кроме того, в декларации указаны 24 инвестиционных сертификата в ООО "КУА "Фойл Эссет Менеджмент Юкрейн" номинальной стоимостью 24 000 грн.

Согласно декларации, в 2015 году Лещенко владел квартирой в Киеве площадью 60 кв.м., 33% квартиры в Киеве площадью 74,60 кв.м. и имел право пользования комнатой площадью 24 кв.м.

Он также подал сообщение о существенных изменениях в декларации.

Согласно ему, 6 сентября 2016 года нардеп приобрел объект недвижимости в Киеве площадью 192 кв.м. у ООО "Компания по управлению активами "Промышленные инвестиции" за 7 млн 550 тысяч гривен.

Как известно, в 2016 году Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.

Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

Лещенко призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник по результатам проверки сообщил, что в покупке Лещенко квартиры есть признаки административного правонарушения, которое заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

Еще одним нарушением Лещенко Сытник назвал тот факт, что депутат не внес в декларацию свою мать, которая прописана по одному адресу с ним.

При этом, по словам Сытника, источники происхождения средств для покупки квартиры были проверены, в них не было обнаружено нарушений.

Сытник заявил, что упомянутые админнарушения являются компетенцией не НАБУ, а НАПК. Также он добавил, что Лещенко грозит лишь штраф.

20 сентября НАПК начало проверку материалов НАБУ по квартире Лещенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Лещенкодекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Лещенко
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
Лещенко возвращается в набсовет УЗ
Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"
Последние новости
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
Все новости...
Реклама: