Лещенко задекларировал новую квартиру

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко задекларировал 102 000 долларов и 50 700 евро наличности.

Как указано в его электронной декларации за 2015 год, заработная плата нардепа по основному месту работы составила 76 345 грн, также он получил 80 559 средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Заработная плата по совместительству за преподавание в Украинском католическом университете составила 42 460 грн.

Также Лещенко получил роялти в ООО "Брайт Стар Паблишинг" 6 856 грн, в ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" - 18 956 грн.

"Гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам" от ООО "Федорів Ком" составили 2 214 грн, от Всеукраинской благотворительной организации "Фонд Віктора Пінчука", которая действовала как оператор средств, целевым образом выделенных Международным фондом "Відродження" – 55 478 грн, от ООО "Книгарня Є" - 680 грн, от ОО "Центр протидії корупції" - 9841 грн, от Колумбийского университета – 24 060 грн, Института гуманитарных наук - 23 426 грн.

Также нардеп задекларировал автомобиль Volkswagen Golf 2014 выпуска, стоимость которого составляла 384 000 грн.

Кроме того, в декларации указаны 24 инвестиционных сертификата в ООО "КУА "Фойл Эссет Менеджмент Юкрейн" номинальной стоимостью 24 000 грн.

Согласно декларации, в 2015 году Лещенко владел квартирой в Киеве площадью 60 кв.м., 33% квартиры в Киеве площадью 74,60 кв.м. и имел право пользования комнатой площадью 24 кв.м.

Он также подал сообщение о существенных изменениях в декларации.

Согласно ему, 6 сентября 2016 года нардеп приобрел объект недвижимости в Киеве площадью 192 кв.м. у ООО "Компания по управлению активами "Промышленные инвестиции" за 7 млн 550 тысяч гривен.

Как известно, в 2016 году Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.

Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

Лещенко призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник по результатам проверки сообщил, что в покупке Лещенко квартиры есть признаки административного правонарушения, которое заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

Еще одним нарушением Лещенко Сытник назвал тот факт, что депутат не внес в декларацию свою мать, которая прописана по одному адресу с ним.

При этом, по словам Сытника, источники происхождения средств для покупки квартиры были проверены, в них не было обнаружено нарушений.

Сытник заявил, что упомянутые админнарушения являются компетенцией не НАБУ, а НАПК. Также он добавил, что Лещенко грозит лишь штраф.

20 сентября НАПК начало проверку материалов НАБУ по квартире Лещенко.

Украинская правда