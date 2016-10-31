Нардепи бідкаються, що їх цькують через задеклароване

00
0
Понеділок, 31 жовтня 2016, 11:46

Депутати тримають гроші в готівці, оскільки не довіряють банківській системі.

Про це відповідаючи на запитання журналістів заявив голова фракції БПП Ігор Гринів у понеділок в кулуарах парламенту.

"Мені задавали це питання, я думаю, що можна вважати", - сказав він.

Також він поскаржився на висвітлення е-декларування. "Така травля... Якби це виглядало нормально з прозорістю - я готовий бути повністю прозорий. Але якщо це травля - просто нецікаво", - додав він.

Як відомо, Гринів у своїй е-декларації вказав, що зберігає готівкою 210 тисяч доларів та має в банку 300 тисяч гривень. Його дружина, згідно з декларацією, має на руках 30 тисяч доларів.

Роман Кравець, УП

Теми: декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ляшко хоче, щоб декларацію подавали всі громадяни 31 жовтня 2016, 12:02
Дружина Бойка працює на "росіян" та отримує пенсію в Україні – ЗМІ 31 жовтня 2016, 11:34
Великий стриптиз недодержави, або чим закінчиться зустріч трьох Україн 31 жовтня 2016, 11:09
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Українського безвізу немає у порядку денному Європарламенту в листопаді
Правоохоронці прийшли з обшуками в центральний офіс Держрезерву
Парубій каже, що депутати погодились скасувати підвищені їм зарплати
Електронні декларації подали не всі: сім нардепів не відзвітували
Усі новини
Щастя щодня

5 корисних рішень, які варто для себе прийняти

"Сімейні цінності"

Школярів вчать, що жінка має доглядати за чоловіком, який ніколи не помиляється