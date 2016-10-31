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Нардепы уже жалуются на травлю из-за е-деклараций

Понедельник, 31 октября 2016, 10:46

Депутаты хранят сбережения в наличных деньгах, поскольку не доверяют банковской системе.

Об этом отвечая на вопрос журналистов, заявил председатель фракции БПП Игорь Грынив в понедельник в кулуарах парламента.

"Мне задавали этот вопрос, я думаю, что можно считать", - сказал он.

Также он пожаловался на освещение е-декларирования. "Такая травля... Если бы это выглядело нормально с прозрачностью - я готов быть полностью прозрачный. Но если это травля - просто неинтересно", - добавил он.

Как известно, Грынив в своей е-декларации указал, что хранит наличными 210 тысяч долларов и рержит в банке 300 тысяч гривен. Его жена, согласно декларации, держит на руках 30 тысяч долларов.

Роман Кравец, УП

Темы: декларации
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