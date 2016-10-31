Нардепи бідкаються, що їх цькують через задеклароване
Понеділок, 31 жовтня 2016, 10:46
Депутати тримають гроші в готівці, оскільки не довіряють банківській системі.
Про це відповідаючи на запитання журналістів заявив голова фракції БПП Ігор Гринів у понеділок в кулуарах парламенту.
"Мені задавали це питання, я думаю, що можна вважати", - сказав він.
Також він поскаржився на висвітлення е-декларування. "Така травля... Якби це виглядало нормально з прозорістю - я готовий бути повністю прозорий. Але якщо це травля - просто нецікаво", - додав він.
Як відомо, Гринів у своїй е-декларації вказав, що зберігає готівкою 210 тисяч доларів та має в банку 300 тисяч гривень. Його дружина, згідно з декларацією, має на руках 30 тисяч доларів.
Роман Кравець, УП