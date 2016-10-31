Парубій підписав підвищення зарплат депутатам, щоб скасувати

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 20:20

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав проект постанови № 5000-П, згідно з яким з 1 листопада мають зрости зарплати членів парламенту.

Відповідна інформація міститься на сайті ВР.

Водночас у коментарі Українській правді голова парламенту пояснив, що підписання цієї постанови було вимушеним юридичним кроком.

"Я не мав змоги внести навіть постанову про зміну цієї старої постанови, поки не підписав її. Тепер, коли вона підписана, я одразу ж зареєстрував нову постанову, якою пункти 3 і 4 про підняття заробітної плати депутатам просто виключаються", - розповів Парубій.

Спікер пояснив, що понеділок був останнім днем, коли можна було зареєструвати проект змін, і вже у вівторок депутати за них проголосують.

"Лише коли я отримав підписи і згоду лідерів усіх, наголошую усіх, фракцій і груп, я сів підписав стару постанову й одразу ж зареєстрував нову, яка скасує підвищення зарплат. Лідери фракцій запевнили мене, що у вівторок Рада за цю нову постанову проголосує і питання буде зняте", - розповів Парубій в коментарі УП.

Як відомо, 20 жовтня Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Так, планувалося, що заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що  дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

31 жовтня Парубій повідомляв, що керівники фракції висловлюються за скасування підвищення зарплат депутатам.

Українська правда

Теми: Верховна Рада зарплати
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Коментарі — 9
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IP: 178.93.62.---more131.10.2016 22:10
при тих цифрах статку із їх декларацій, не Україна має звертатися до МВФ по допомогу, а МВФ має стояти навколішки, щоб отримати позику від України
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IP: 176.37.175.---Iryna Ulesh31.10.2016 21:50
в то время как народ нищает (семья живет на 3-4 тысячи) а ОНИ показали декларацию с сумасшедшими доходама им еще и зарплату поднимать????? Как можно? Война идет...Ребята гибнут а эти жируют...
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IP: 188.231.190.---Обізнаний31.10.2016 21:39
Недарма ж він мерз на граніті в 1990 році. Ще мабуть тоді просьок, що політика дуже прибутковий бізнес.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович31.10.2016 21:33
Та ніякий Бог їх судити не буде. Їх буде судити український народ,якщо не на нових дострокових виборах,так на новому Майдані. Але це буде Чорна Рада.
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IP: 93.77.56.---lumana31.10.2016 21:17
Этот стоял на Майдане и теперь спокойно делит корыто с упырями ... Просто сволочь как и все депутатчики. Люди жизни положили и гибнут на фронте. упыри и олигархи рулят дальше. Пусть Бог их судит уже в этой жизни. У Него суд праведный и неподкупный.
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