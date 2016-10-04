У "Правому секторі" заявили про загибель бійця при зіткненні з ДРГ

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 04:45

У зоні проведення АТО загинув боєць добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Про це йдеться в повідомленні 1-ї окремої штурмової роти ДУК в Facebook.

"Під час виконання бойового завдання, при зіткненні з ворожою ДРГ загинув друг "Крава". Відвоював у 95 бригаді в розвід. роті, був в аеропорту, має відзнаку героя України. Після отриманих поранень, восьми днів в комі і закінчення контракту в ЗСУ продовжував боротьбу в складі #1ОШР ДУК ПС", - йдеться в повідомленні.

Теми: Правий сектор
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