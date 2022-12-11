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Помер журналіст і ексречник "Правого сектора" Артем Скоропадський

Ірина БалачукНеділя, 11 грудня 2022, 11:25
Помер журналіст і ексречник Правого сектора Артем Скоропадський
Артем Скоропадський. Фото з Facebook

Колишній прессекретар "Правого сектора", журналіст та ексголовред журналу "Країна" Артем Скоропадський помер у реанімації у віці 41 року.

Джерело: дружина Скоропадського Олена Солодовнікова та голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик у Facebook

Пряма мова Солодовнікової: "Артеме Скоропадський, ти помер вчора зранку в реанімації. Після довгої важкої шлункової хвороби".

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Деталі: Дружина розповіла, що Скоропадський до останнього допомагав пораненим, організовував автобуси з їжею на фронт тощо.

Вона також додала, що прощання відбудеться "найближчим часом за православним обрядом", місце повідомить пізніше.    

Для довідки: Скропадський народився у Москві, працював кореспондентом у Комерсант-Україна. Він емігрував до України і був прес-секретарем "Правого сектору". У 2021 році Скоропадський отримав громадянство України. Йому був 41 рік

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Теми: Правий секторЗМІ
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