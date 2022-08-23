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У мережі показали унікальні кадри, як "Правий сектор" з ПТРК б'є по росіянах

Євген КізіловВівторок, 23 серпня 2022, 20:38

На YouTube опублікували ексклюзивні кадри, на яких Добровольчий український корпус "Правий сектор" накриває протитанковими керованими ракетами російські позиції на північно-східному фронті.

Джерело: проєкт "Український свідок"

Деталі: Ці кадри було відзнято навесні 2022 року, але, аби не видавати безпосередні позиції військових і їхню тактику, оприлюднені вони тільки зараз, 4 місяці потому.

На відео 3 штурмовий батальйон 2-ї роти ДУК "Правий сектор". Локація — північно-східний фронт, квітень 2022 року. В сюжеті ви можете побачити, як відбувається підготовка перед виконанням бойової задачі: спочатку командир проводить розвод, потім підрозділ святкує Великдень. Після цього бійці отримують інструктаж і вирушають на позицію.

Підрозділ займає позицію і починає відпрацьовувати по російській бронетехніці. Виконавши задачу, хутко залишає позицію.

Після виконання бойової задачі військові діляться радіоперехопленням розмов російських військових: "Уважніше будь. *обаний пікап, на пікапі ганяє ПТУРка". Сміються і навіть роблять на машині відповідний напис.

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Теми: Правий секторвійназброя
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